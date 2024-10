Die Sonne lässt sich in den nächsten Tagen wenig sehen. Ein Mix aus Wolken und Regen bestimmen zur Mitte der Woche die Aussichten in Berlin und Brandenburg.

Berlin/Potsdam - Zur Mitte der Woche bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg wechselhaft. Ein Tiefdruckkomplex aus dem Nordostatlantik bringt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) warme Luft zu uns, aber auch Regen und Sturmböen.

Heute liegen die Temperaturen bei milden 17 bis 21 Grad. Es ist zunächst bewölkt, lockert jedoch schnell wieder auf. Erst am Abend erreicht die Hauptstadtregion erneut Regen von Westen her. In der Niederlausitz soll es laut DWD am längsten trocken bleiben. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 12 Grad und es bleibt überall regnerisch.

Zum Ende der Woche bleibt es mild. Bei 14 bis 17 Grad gibt es am Donnerstag im weiterhin einen Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen. Zudem können einzelne Sturmböen im Süden Brandenburgs aufkommen. Auch am Freitag ändert sich wenig, es wird lediglich kühler. Die Werte in der Nacht sollen laut Wetterdienst dann zwischen 5 und 2 Grad liegen.