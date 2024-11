Dresden - Zum Start in die neue Woche wird es noch einmal angenehm warm im Freistaat. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert dabei Höchsttemperaturen von bis zu 17 Grad.

Bei heiterem Wetter können die Menschen in Sachsen die milden Temperaturen heute noch einmal ausgiebig genießen, bevor am Abend eine Kaltfront wieder kühleres Wetter sowie Wolken mit sich bringt. Bis in die Abendstunden kann es laut DWD örtlich auch zu stürmischen Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde kommen, die in der Nacht zu Dienstag jedoch nachlassen. Mit bis zu vier Grad, im Bergland sogar nur bis zu zwei Grad kehren in der Nacht die winterlichen Temperaturen zurück.

Ab Dienstag werden die Aussichten wechselhafter. Bei einem Mix aus Wolken und Regen werden maximal elf Grad erreicht. Stürmische Böen sind laut DWD nur noch auf dem Fichtelberg zu erwarten. In der Nacht klart es bei bis zu einem Grad kurze Zeit auf.

Zur Mitte der Woche setzt sich der Wechsel zwischen Sonne, Wolken und Regen weiterhin fort. In der Nacht zu Donnerstag muss örtlich auch wieder mit Schnee gerechnet werden.