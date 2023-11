Lingen (Ems) - Eine 65-jährige Fußgängerin ist in Lingen (Ems) im Landkreis Emsland durch den Außenspiegel eines fahrenden Autos schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei stand die Frau in der Mitte der Straße, um diese zu überqueren. Dabei wurde sie von dem Außenspiegel des Autos gestreift und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.