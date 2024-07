Hamburg - Der große Außenseiter Palladium hat das 155. deutsche Galopp-Derby gewonnen. Im mit 650.000 Euro dotierten Rennen setzte sich der dreijährige Hengst unter dem Jockey Thore Hammer-Hansen (24) in Hamburg-Horn nach 2400 Metern gegen Borna mit Andrasch Starke im Sattel und Augustus mit Michal Abik durch. „Auf den Moment habe ich mein ganzes Leben gewartet“, sagte Jockey Hammer-Hansen mit Tränen in den Augen. „Ich bin überwältigt und unendlich stolz.“ In einem der spannendsten Finishs in der Derby-Geschichte lag Palladium mit Hals-Vorteil gegen Borna vorn, Augustus war nur einen Kopf zurück. Der vor dem Rennen als Favorit gehandelte Narrativo landete nur auf Platz 14 von 18 Startern.

Zweiter Derbysieg für Trainer

Palladium gehört der Besitzergemeinschaft Liberty Racing, die schon im Vorjahr in Fantastic Moon den Derby-Sieger stellte. Der Hengst aus der Zucht des Gestüts Fährhof bescherte dem Kölner Trainer Henk Grewe den zweiten Derbysieg nach 2021 mit Sisfahan.

80.000 Euro hatte Palladium als Jährling gekostet, verdiente nun 390.000 Euro für seine Besitzergemeinschaft. Das sind mehr als 20 Anteilseigner, zu denen Organisator Lars-Wilhelm Baumgarten und Michael Vesper zählen, der Präsident des Verbandes Deutscher Galopp und einst stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen.