Dresden - Über die aktuelle Situation der Integration von Geflüchteten wollen sich die Ausländer- und Integrationsbeauftragten der Bundesländer am 11. und 12. Dezember in Dresden austauschen. Schwerpunkte sind die Integration in den Arbeitsmarkt und die Umsetzung einer nachhaltigen Integrationsinfrastruktur, wie der sächsische Ausländerbeauftragte am Donnerstag mitteilte. Unter anderem soll der neu berufene Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten, Daniel Terzenbach, seine Umsetzungsagenda vorstellen.