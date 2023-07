Eisenberg - Ein ausgebüxter Jungbulle hat für eine stundenlange Sperrung der A9 gesorgt. Da es der Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag nicht gelang, den Jungbullen einzufangen, wurde der Bereich bei Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis umzäunt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr vertrieben das Tier schließlich von der Wiese an der Autobahn - es wurde aber weiterhin nicht eingefangen.

Um die Gefahr für Autofahrer zu bannen, wurde die A9 zwischen circa 23.00 bis 4.00 in der Nacht zu Dienstag gesperrt. Das Tier war vor zwei Wochen mit einem Artgenossen aus einem Landwirtschaftlichen Betrieb ausgebrochen. Das andere Tier ist mittlerweile wieder eingefangen.