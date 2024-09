Mitten in der Nacht tapst ein kleiner Hund allein durch Meiningen. Polizisten läuft das Tier in die Arme: der Beginn einer intensiven, wenn auch kurzen Freundschaft.

Eine Dackeldame ist Polizisten in Meiningen zugelaufen. Das Tier begeisterte die Beamten, doch die mussten auch schon wieder Abschied von dem Hund nehmen.

Meiningen - Eine Dackeldame hat Polizisten in Meiningen regelrecht in Verzückung gesetzt. Mitten in der Nacht zu Sonntag sahen Beamte das Tier herrenlos durch Meiningens Innenstadt laufen, wie die Polizei mitteilte. Der Hund kam kurzerhand mit auf die Dienststelle.

Erste Versuche, die Familie des Vierbeiners zu finden, blieben erfolglos. Die Beamten waren deshalb aber nicht allzu enttäuscht, habe die junge Dackeldame doch der „kompletten Dienstgruppe der Meininger Polizei sprichwörtlich den Kopf verdreht“, wie es in der Mitteilung hieß. Nach einem öffentlichen Aufruf und einem Hinweis einer Freundin sei die Hundebesitzerin letztlich bei der Polizei aufgetaucht, sagte ein Beamer auf Nachfrage. Die Frau habe schon seit Samstagabend nach dem Tier gesucht.