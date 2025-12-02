2023 gaben die gesetzlichen Krankenkassen in Sachsen mehr Geld aus. Besonders viel Geld fließt in Medikamente – und die Zahl der Versicherten wächst weiter.

Kamenz - Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen in Sachsen sind deutlich gestiegen. Die Leistungsausgaben für die rund 3,8 Millionen sächsischen Versicherten beliefen sich 2023 auf 14,8 Milliarden Euro und damit 5,7 Prozent höher als im Jahr davor, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Rund ein Fünftel des Betrags wurde demnach für Arzneimittel ausgegeben. Die Zahl der sächsischen Versicherten erhöhte sich im gleichen Zeitraum nur leicht um 0,6 Prozent.