Der Tag bricht über dem Dom und den Gebäuden von Magdeburg an.

Magdeburg - Wegen Niedrigwassers wird ab Mittwoch die Ausflugsschifffahrt auf der Elbe in Magdeburg eingestellt. Die zwei Personenfähren würden aber weiter fahren, sagte ein Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe am Dienstag. Ausflügler könnten alternativ Schifffahrten auf dem Mittellandkanal machen. Wann die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte wieder in Magdeburg fahren, ließ er offen.