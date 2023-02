Halle - Auf der Zugstrecke zwischen Halle und Kassel kann es weiterhin zu Beeinträchtigung des Bahnverkehrs kommen. Das teilte das Zugunternehmen Abellio am Freitag in einer Mitteilung mit. Grund sei das Austauschen „schadhafter Schwellen“ durch den Netzbetreiber DB Netz AG. Der betroffene Streckenabschnitt sei an diesem Freitag zwischen 7.00 Uhr und circa 17.00 Uhr nur eingleisig und mit deutlich verminderter Geschwindigkeit befahrbar.

Auf der Strecke fährt unter anderem der Regionalexpress 9, der bei seiner Fahrt von Halle nach Kassel auch Thüringen durchfährt. Bereits in den Vortagen hatte es aus dem gleichen Grund Verspätungen und Zugausfälle auf der Strecke gegeben. Die Beeinträchtigungen könnten sich laut Abellio auch in den kommenden Tagen fortsetzen - „allerdings in geringerem Umfang“.