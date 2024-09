Hummelshain - Ein Mann ist bei einer Fahrt vom Anhänger eines Traktors gefallen und schwer verletzt worden. Er habe am Sonntag in Hummelshain (Saale-Holzland-Kreis) zusammen mit drei weiteren Menschen an einer Biertischgarnitur gesessen, die ohne Sicherung auf dem Anhänger gestanden habe, teilte die Polizei mit. Als das Gespann über eine Wurzel gefahren sei, sei es ins Schaukeln gekommen und der Mann rückwärts heruntergefallen. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.