Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft in Erfurt

Erfurt - In einer Gemeinschaftsunterkunft in Erfurt ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern und dem Sicherheitsdienst gekommen. Etwa 30 bis 40 Bewohner solidarisierten sich daraufhin mit dem Trio und drangen in bedrohlicher Weise auf die Sicherheitsleute vor, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zuvor hatten den Angaben zufolge Mitarbeiter der Unterkunft in der Nacht zu Sonntag die Bewohner eines Zimmers aufgrund von Lärm zur Ruhe ermahnt. Daraufhin versuchten die drei Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren der Polizei zufolge, die Mitarbeiter zu schlagen. Sie seien aggressiv gegenüber den Sicherheitsleuten aufgetreten, die sich nach Angaben der Polizei mit Pfefferspray wehrten und den Notruf wählten. Dabei soll der 23-Jährige eine Tür beschädigt haben, hinter der sich die Mitarbeiter in Sicherheit gebracht hatten.

Bevor die 30 bis 40 weiteren Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in den Konflikt eingreifen konnten, sorgte die Polizei für Ruhe. Es wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Landfriedensbruchs ermittelt.