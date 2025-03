Halle - Der Umsatz von Sachsen-Anhalts Ausbaugewerbe ist 2024 leicht zurückgegangen. Die Betriebe, die unter anderem in der Bauinstallation tätig sind, erwirtschafteten insgesamt etwa 1,76 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Der Erlös fiel demnach 9,3 Millionen Euro und damit 0,5 Prozent niedriger aus als im Jahr zuvor.

Lediglich Elektroinstallations-Betriebe konnten den Angaben zufolge ihren Umsatz steigern (plus 4,4 Millionen Euro und 0,7 Prozent). Sie machten demnach etwa 38,5 Prozent der Umsätze im Ausbaugewerbe aus. Einbußen gab es den Daten zufolge in der Klempnerei, in der Gas-, Wasser-, Heizungs- und Lüftungsinstallation und der sonstigen Bauinstallation.

Die Zahl der Beschäftigten in diesem Wirtschaftszweig wuchs in Sachsen-Anhalt 2024 leicht um 0,4 Prozent. Sie arbeiteten insgesamt 14,9 Millionen Stunden. Den größten Anteil am Umsatz hatten Betriebe in Magdeburg (18,6 Prozent), gefolgt von Halle (15,7 Prozent). In die Statistik fließen Daten von Betrieben mit 20 oder mehr Angestellten.