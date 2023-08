Hannover - Eine Rückkehr des Sommerwetters lässt in Niedersachsen und Bremen auch zum Start in den August weiter auf sich warten - statt einer Sonnenbrille sollte vorerst eher ein Regenschirm eingepackt werden. Am Mittwoch zieht von Südwesten neuer Regen auf, der später in Schauer und Gewitter übergehen soll, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Prognose am Dienstag mitteilte.

Auch am Donnerstag ist es demnach meist stark bewölkt. Es gibt wieder Schauer und einzelne Gewitter, teils regnet es auch länger. Dazu soll es insbesondere an der Küste stürmisch werden. Die Temperaturen sollen bei nur wenig Sonne maximal die 20-Grad-Marke erreichen.

Die Regenschauer der vergangenen Tage sorgten dafür, dass die Wasserstände einiger kleinerer Flüsse im nordöstlichen Niedersachsen zuletzt deutlich anstiegen. An der Delme, der Luhe, der Schwinge und der Lune wurden Meldestufen überschritten, wie die niedersächsische Hochwasservorhersagezentrale am Dienstag mitteilte. Da weiterer Regen erwartet werde und die Böden feucht seien, sei auch in den kommenden Tagen mit Wasserständen auf erhöhtem Niveau zu rechnen, hieß es.