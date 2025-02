Augsburg - Trainer Jess Thorup rechnet trotz einiger erkrankter Spieler beim FC Augsburg in den vergangenen Tagen mit einer entspannteren personellen Lage für die Partie gegen RB Leipzig. Der Coach habe das „Gefühl, dass wir elf Mann auf dem Platz hinkriegen“. Er werde auf „eine sehr gute Mannschaft“ zurückgreifen können, sagte der 54-Jährige vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Viele Spieler aus dem Nachwuchs hatten den dezimierten Kader im Training zuletzt aufgefüllt. Elvis Rexhbecaj, Steve Mounié, Chrislain Matsima und Keven Schlotterbeck mussten in den vergangenen Tagen kürzertreten. Bei den Akteuren wolle Thorup abwarten, wie sie die Belastungen in den ausstehenden Trainingseinheiten verkraften.

Ungeschlagen-Serie gibt laut Thorup „viel Selbstvertrauen“

Der in dieser Saison häufig angeschlagene Mads Pedersen hatte sich zuletzt einen Bänderriss zugezogen und wird gegen Leipzig nicht zur Verfügung stehen. Beim am Oberschenkel verletzten Rückkehrer Mergim Berisha soll ein MRT in der nächsten Woche klären, wie lange der Angreifer noch ausfällt.

Die defensiv stabilen Augsburger sind seit fünf Spielen in der Liga ungeschlagen. Das gebe „viel Selbstvertrauen“, sagte Thorup.