Für den FC Bayern spricht so ziemlich alles - für den FC Augsburg ziemlich wenig. Dennoch rechnen sich die Schwaben eine Menge beim Rekordmeister aus. Es ist auch eine Glaubensfrage.

Augsburger Coup in München? „Wir glauben daran“

Jess Thorup glaubt an den Coup gegen den FC Bayern.

Augsburg - Der FC Augsburg spekuliert trotz seiner krassen Außenseiterrolle mit einem Coup im Bundesligaspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim schier übermächtigen FC Bayern. „Wir fahren nach München mit Selbstvertrauen und glauben an uns“, verkündete Trainer Jess Thorup vor dem Auftakt in den elften Spieltag.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister ist in dieser Bundesligasaison noch ungeschlagen und ließ dabei zuletzt viermal nacheinander kein Gegentor zu. Die immerhin seit drei Ligapartien unbezwungenen Augsburger belegen hingegen in der Auswärtstabelle mit nur einem Punkt den vorletzten Rang. „Wir fahren nicht dahin, um nur einen Punkt zu verteidigen“, sagte Thorup selbstbewusst vor der kurzen Anreise nach München. „Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel weiter ungeschlagen sind.“

Der FC Augsburg hat in der Vergangenheit immer wieder gegen den FC Bayern überraschen können. Das letzte Bundesligagastspiel in München Ende August 2023 verloren die Fuggerstädter aber mit 1:3. „Es geht für mich um den Glauben, dass etwas möglich ist“, betonte Thorup. „Wir glauben daran.“