Augsburg/Berlin - Augsburgs Trainer Jess Thorup ist nicht für kühne Sprüche bekannt. Vor dem Start in den DFB-Pokal mit dem Auswärtsspiel beim Fußball-Viertligisten Viktoria Berlin ließ der Coach nun aber mit einem Kommentar aufhorchen. „Für mich geht es darum, so lange wie möglich im Pokal dabei zu sein“, sagte Thorup noch einigermaßen nüchtern. Dann aber ergänzte er forsch: „Wer weiß: Wir gehen ja jetzt nach Berlin - und hoffentlich kommen wir später dahin zurück.“ In der Hauptstadt steigt traditionell das Finale im DFB-Pokal.

Für einen Bundesligisten, der zuletzt in zehn Jahren nur zweimal über die zweite Cup-Phase hinaus gekommen ist und sich in der vorigen Saison noch in Runde eins mit 0:2 bei der SpVgg Unterhaching blamierte, ist das eine ungewöhnliche Ansage. Aber sie passt in das neue Image, das sich der Verein geben will: Die Bosse verkündeten erst vor wenigen Tagen, den Status als graue Maus der Liga ablegen zu wollen und nach Höherem zu streben.

Die Aufgabe bei Viktoria Berlin könnte da ein erster, kleiner Fingerzeig sein. Seit 2014 scheiterten die Fuggerstädter gleich viermal in der ersten Runde: Zweimal beim 1. FC Magdeburg (2014, 2017), beim SC Verl (2019) und vor zwölf Monaten in Unterhaching.

DFB-Pokal-Debüt für Thorup

Unter Thorup gelang dem Team in der vorigen Saison dann ein bemerkenswerter Höhenflug in der Bundesliga - nach dem sichergestellten Klassenverbleib vermasselten sich die Augsburger nur mit einem schwachen Finish einen höheren Tabellenplatz und sogar die Teilnahme am Europacup. „Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns auch im Pokal zeigen“, forderte der dänische Trainer, der vor seinem DFB-Pokal-Debüt steht. Bei der Enttäuschung in Haching hatte noch Vorgänger Enrico Maaßen das Team betreut.

Seine Schützlinge habe er bereits auf die Aufgabe in der Hauptstadt eingeschworen, berichtete Thorup. „Wir sind gut vorbereitet, wir nehmen dieses Spiel sehr ernst. Ich habe das der Mannschaft von Anfang an gesagt: Der Saisonstart ist nicht erst nächsten Samstag gegen Werder, sondern am Sonntag gegen Viktoria Berlin.“

Auch Wechselkandidaten in Berlin dabei

Der Trainer kündigte an, dass er bis auf die verletzten Torhüter Finn Dahmen - der bis auf weiteres von Neuzugang Nedilijko Labrovic vertreten wird - und Robert Gumny alle Akteure zur Verfügung hat und mit in die Hauptstadt nehmen will. Darunter seien auch der zuletzt aus Dortmund verpflichtete Marius Wolf, der zwar noch etwas Trainingsrückstand habe, sich aber gut fühle. Der vor einigen Tagen noch angeschlagene Kristijan Jakic sei ebenfalls dabei.

Und auch wechselwillige Akteure wie Felix Uduokhai, Ruben Vargas oder Niklas Dorsch plane der Coach für Berlin ein. „Alle drei sind dabei und verfügbar. Es geht darum, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu stellen“, unterstrich Trainer Thorup.