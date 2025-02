Ein Forschungsschiff für klimafreundliche Schifffahrt wird in Bremerhaven gebaut. Der Heimathafen nach der Fertigstellung steht schon fest.

Auftrag für Forschungsschiff an Lloyd Werft

Neuer Millionen-Auftrag für die Lloyd Werft in Bremerhaven. (Archivbild)

Bremerhaven - Neuer Millionen-Auftrag für die Lloyd Werft in Bremerhaven: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) lässt dort ein neues Forschungsschiff bauen. Der Vertrag wurde bereits am Montag unterzeichnet, wie das DLR am Mittwoch mitteilte. Das Basisschiff solle rund 36 Millionen Euro kosten, die Fertigstellung sei für Sommer 2027 geplant. Das DLR ermögliche der maritimen Industrie damit, klimaverträgliche Antriebskonzepte zu erforschen.

Im Versuchsmaschinenraum des Schiffs können die Forschenden des DLR Technologien auf Basis von Wasserstoff sowie Batterien erproben – auch zusammen mit Wirtschaftsunternehmen aus der Schifffahrt. Noch nicht zertifizierte Komponenten wie Energiewandler oder Reformer lassen sich ebenfalls unter realen Bedingungen testen, wie es weiter hieß. Im Fokus der Versuche stehe, wie die erzeugte Energie sicher ins Bordnetz eingespeist und damit für den Antrieb genutzt werden kann.

Das Hochseeschiff wird 48 Meter lang und 11 Meter breit sein, mit einem Tiefgang von 3,2 Metern. Es wird vor allem auf der Nord- und Ostsee für ein- bis mehrtägige Versuchsfahrten unterwegs sein - mit maximal 20 Personen an Bord. Nach Fertigstellung soll das Schiff seinen Heimathafen in Kiel haben.

Das Forschungsschiff wird auch einen digitalen Zwilling bekommen. Mit dem digitalen Abbild können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Simulationen für einen sicheren und effizienten Betrieb erstellen.