Mit einem großen Fest in der Innenstadt startet Chemnitz am Samstag das Jahr als Kulturhauptstadt Europas 2025. Das Interesse ist groß: In der Innenstadt gibt es nur noch wenige freie Betten.

Chemnitz - An diesem Wochenende startet Chemnitz das Jahr als Kulturhauptstadt Europas 2025 und das Interesse ist riesengroß. „In der Stadt sind die Hotels sehr gut ausgebucht, für Kurzentschlossene gibt es noch wenige freie Zimmer in der Innenstadt“, sagte Stefanie Weise vom Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region der Deutschen Presse-Agentur. Auch im Umland gebe es für Touristen eine gute Auswahl an Unterkünften. Die Region sei für Autofahrer oder mit dem Zug sehr gut angebunden.

Ferienwohnungen im Stil der 1960er-1980er

Zudem bietet das städtische Wohnungsunternehmen GGG den Gästen der Kulturhauptstadt Europas im Stadtgebiet von Chemnitz insgesamt 40 Ferienwohnungen. „Die ersten Wohnungen sind pünktlich zum Eröffnungswochenende der Kulturhauptstadt fertiggestellt und können ab sofort gebucht werden“, sagte Simone Kalew, Geschäftsführerin der GGG. Zum Teil sind die Unterkünfte mit Möbeln und Accessoires der 1960er- bis 80er-Jahre ausgestattet und sollen den Gästen ein authentisches, lokales Flair der damaligen Zeit vermitteln.

Große Auftaktshow am Samstag

Mit einer großen Show beginnt am Samstag (18. Januar) das Jahr als Kulturhauptstadt Europas in Chemnitz. Dazu werden in der Stadt neben prominenten Gästen Zehntausende Besucher erwartet. Der Einlass zur Eröffnungsshow am Karl-Marx-Monument, dem wohl bekanntesten Wahrzeichen von Chemnitz, beginnt ab 17.00 Uhr, es gibt Sicherheitskontrollen an den Eingängen. Platz ist den Angaben der Stadt zufolge für etwa 20.000 Menschen.

In der Innenstadt sind wegen der Veranstaltungen etliche Straßen gesperrt. Die Stadt empfiehlt Besuchern, kostenfreie Park-&-Ride-Parkplätze zu nutzen und per Straßenbahn oder Bus in die Stadt zu fahren. Zudem gibt es zusätzliche Züge von und nach Chemnitz. Das Areal am Marx-Monument ist gut zehn Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof entfernt.