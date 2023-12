Chemnitz - Mit einer großen Bergparade in Chemnitz eröffnen am Samstag (14.00 Uhr) Sachsens Bergmannsvereine den Reigen ihrer traditionellen Aufzüge im Advent. Dazu werden in der Stadt rund 1000 Teilnehmer erwartet - Uniformträger, Musiker und Sänger.

Auch in anderen Städten Sachsens stehen an diesem Wochenende traditionelle Bergaufzüge auf dem Programm, so etwa in Oelsnitz, Zwönitz und Aue. Sie locken alljährlich viele Besucher an. Zugleich wird am Sonntag die Bergmannsweihnacht im Leipziger Gewandhaus gefeiert. Die Bergparaden zählen zum immateriellen Kulturerbe, ebenso das dabei regelmäßig gespielte „Steigerlied“.