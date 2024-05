Erfurt - In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt beginnt am Mittwoch der 103. Deutsche Katholikentag. Zur Eröffnung am Abend (18.00 Uhr) wird auf der Bühne vor dem Dom auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Zukunft hat der Mensch des Friedens“. Ein besonders politisches Programm kündigte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als Veranstalter dieses Mal an. Zu den erwarteten prominenten Gästen bei Podien gehören Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sowie weitere Bundespolitiker.

Geplant sind bis einschließlich Sonntag rund 500 Veranstaltungen, darunter Gottesdienste, Diskussionen, Mitmachangebote und ein Kulturprogramm. Das ZdK rechnet mit 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der Umfang ist damit deutlich kleiner als andere Katholikentage der jüngeren Vergangenheit.

Der Katholikentag findet erstmals in Erfurt statt. Bislang wurde das Treffen generell nur selten im säkular geprägten Ostdeutschland veranstaltet: etwa 2016 in Leipzig. Das ZdK als Dachverband der katholischen Laien in Deutschland organisiert die Katholikentage in der Regel alle zwei Jahre.