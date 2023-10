Braunschweig - Heute (18.30 Uhr) startet der dreitägige Deutschlandtag der Jungen Union in Braunschweig. Am ersten Tag werden unter anderem Ron Prosor, israelischer Botschafter in Deutschland, sowie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erwartet. Am Samstag halten CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Reden. Nach Angaben einer Sprecherin geht es beim Deutschlandtag unter anderem um Migration, Asyl und Wirtschaft in Europa. Die Junge Union Deutschlands (JU) ist die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Sie hat nach eigenen Angaben rund 90.000 Mitglieder. JU-Bundesvorsitzender ist seit November vergangenen Jahres Johannes Winkel (31).