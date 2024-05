Potsdam/Cottbus - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat seiner Lieblingsmannschaft von Energie Cottbus zum Aufstieg in die 3. Fußball-Liga gratuliert. „Großartig! Topmannschaft, leidenschaftlicher Trainer, treue Fans“, schrieb der MP in einer Mitteilung am Sonntag. Die Mannschaft hatte kurz davor 2:0 gegen Hertha BSC II gewonnen. „Die Abschlusstabelle mit unserem Traditionsverein an der Spitze werden sich viele Fans, für die sich endlich ein Traum erfüllt hat, sicherlich vor Freude irgendwo Zuhause aufhängen.“ Woidke ist selbst Mitglied des Vereins.