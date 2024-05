Cottbus - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat seiner Lieblingsmannschaft Energie Cottbus zum Aufstieg in die 3. Fußball-Liga gratuliert. „Großartig! Topmannschaft, leidenschaftlicher Trainer, treue Fans“, schrieb er in einer Mitteilung vom Sonntag. „Die Abschlusstabelle mit unserem Traditionsverein an der Spitze werden sich viele Fans, für die sich endlich ein Traum erfüllt hat, sicherlich vor Freude irgendwo zuhause aufhängen.“ Woidke ist selbst Mitglied des Vereins.

Bei dem Spiel am Sonntag sicherte sich Energie Cottbus mit einem 2:0 bei Hertha BSC II am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost und damit den Aufstieg in die 3. Liga. Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) zeigte sich ebenfalls begeistert: „Der FC Energie hat einmal mehr eine Saison lang Herz und Schnauze gezeigt“, sagte Schick laut Mitteilung.