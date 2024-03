Berlin - Dieser späte Nackenschlag war für Fabian Reese der bislang bitterste sportliche Moment der Hertha-Saison. „Ohne Frage. In der letzten Minute das 2:2 zu kriegen mit einem umstrittenen Elfer, eine Kann-Situation, das ist super-bitter“, sagte der Berliner Flügelstürmer nach dem Remis gegen seine ehemaligen Kollegen von Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga.

Wie auch Trainer Pal Dardai und Doppel-Torschütze Haris Tabakovic (17./45.) wollte Reese die Schuld nicht bei Schiedsrichter Bastian Dankert oder Video-Referee Marco Fritz suchen, trotz deren umstrittener Elfmeter-Entscheidung tief in der Nachspielzeit.

„Daran darf man sich nicht festmachen“, sagte Reese. „Ich glaube, wir hatten die Chancen das 3:0 zu machen, dann wäre das Ergebnis sicher nach Hause gefahren worden“, konstatierte der 26-Jährige.

So viel Größe haben sie bei Hertha BSC - und so viel Selbsterkenntnis. An den Aufstieg mag Reese jedenfalls so recht nicht mehr glauben, nachdem sein kürzlich formulierter Plan von zwölf Siegen in zwölf Spielen mit nun zwei Remis schon früh gescheitert ist.

„Ich möchte da heute gar nicht drüber sprechen“, sagte er zum Thema Bundesliga-Rückkehr. „Das ist wie ein verlorenes Spiel. Alles andere ist zu viel Konjunktiv. Wir haben eine große Chance vergeben“, sagte Reese nach den Gegentoren von Finn Porath (80.) und Timo Becker (90.+ 8). Fast am Ende der oberen Tabellenhälfte hängen die Berliner fest. Selbst wenn sieben Punkte auf Platz drei nicht uneinholbar scheinen, die Zahl der noch dazwischen stehenden Vereine ist einfach zu groß.

Das Hertha-Problem der vergebenen Chancen im Spiel und zu vielen verspielten Siege zieht sich nun schon durch die ganze Saison. Die aktuelle Häufung mit dem 1:1 in Braunschweig und dem 2:2 gegen Kiel wurmt Reese mächtig - so gerne würde er mit den Berlinern in die Bundesliga. „Das ist zweimal wie eine Niederlage“, sagte er zu den jüngsten Resultaten.