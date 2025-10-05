Jena - Für Aufsteiger Science City Jena ist die Heimpremiere in der Basketball-Bundesliga misslungen. Die Thüringer verloren nach dem 87:83-Auftakterfolg in Heidelberg gegen Alba Berlin deutlich mit 78:97 (40:49). Den größten Anteil am Erfolg des Favoriten aus der Hauptstadt hatten Malte Delow (20), Justin Bean (15) und J’wan Roberts (13). Für Jena erzielten Great Osobor (15), Eric Washington (14), Joe Wieskamp (12) und Tavian Dunn-Martin (11) die meisten Punkte.

Der Außenseiter konnte den Berlinern nur in den ersten sechs Minuten Paroli bieten. Dann zog der Ex-Meister mit einem 11:0-Lauf von 10:10 (6.) auf 21:10 davon. Mitte des dritten Viertels kam Jena noch einmal auf 51:56 heran. Aber Alba hatte die passende Antwort und setzte sich wieder ab. Zu Beginn des letzten Viertels waren die Gäste bis auf 80:56 davongeeilt. Damit war die Partie vorzeitig entschieden, zumal die Berliner von ihrer starken Trefferquote aus der Distanz profitierten. 14 der 31 Dreierversuche landeten im Jenaer Korb.