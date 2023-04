Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch.

Magdeburg - Im Südharz werden derzeit rund 40.000 neue Bäume gepflanzt, um die Kahlflächen zu reduzieren. Die Arbeiten liefen auf einer Fläche von rund 18 Hektar rund um das bei Wanderern beliebte Josephskreuz bei Stolberg, sagte Revierförster Maik Härter. Nach intensiver Hitze in den vergangenen Jahren gebe es massive Schäden am Waldbestand. Gepflanzt werden Douglasien, Lerchen, Kiefern, Weißtannen und Küstentannen, die mit den sich verändernden Klimabedingungen besser zurechtkommen sollen. Hinzu kämen an einigen Stellen noch Laubbäume wie Eichen, Linden und Esskastanien.

Revierförster Härter hofft, dass bereits in zwei Jahren eine rund 60 Zentimeter hohe Begrünung der jetzt riesigen kahlen Flächen entsteht. Die Aufforstung ist eines von zahlreichen Projekten, die es im Harz gibt. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des „Krisenstab Wald“ 1592 Hektar Wald neu aufgeforstet. Dennoch vergrößerte sich die Kahlfläche auf insgesamt 20.430 Hektar. Schätzungen gehen davon aus, dass die Wiederaufforstungen rund 15 Jahre dauern könnten.