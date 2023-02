Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Allstedt - Auf einer Landstraße nahe Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) sind durch einen Auffahrunfall am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Drei Frauen, ein Mann und ein Kleinkind kamen zur Behandlung in Krankenhäuser, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Eine Sprecherin der Polizei sagte auf Anfrage, ein Fahrzeug habe gebremst und das andere sei aufgefahren. Die Beteiligten müssten zur Unfallursache noch näher befragt werden. In einem Fahrzeug seien zwei Personen verletzt worden, in dem anderen drei. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.