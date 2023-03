Langwedel - Nach einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht auf der A27 ist eine 28-Jährige gestorben. Der unbekannte Unfallverursacher ist weiter flüchtig, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer eines SUV sei am Samstagabend auf der Autobahn bei Langwedel (Landkreis Verden) auf den Kleinwagen der 28-Jährigen aufgefahren. Dieser wurde gegen eine Leitplanke geschleudert, die Fahrerin eingeklemmt. Sie sei am Sonntag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, hieß es.

Der SUV-Fahrer flüchtete zunächst im Auto, dann ersten Erkenntnissen nach zu Fuß. Der Wagen stand später auf dem Standstreifen der Autobahn - einen Kilometer hinter der Unfallstelle. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Sie geht von einem männlichen Tatverdächtigen aus - und sucht noch Hinweise von Zeugen.