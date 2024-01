Neukirchen/Pleiße - Vier Menschen haben bei einem Auffahrunfall im Landkreis Zwickau Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei sei ein 31-Jähriger am Mittwochnachmittag auf den Wagen eines vorausfahrenden 28-Jährigen aufgefahren. Beide Fahrer und deren Beifahrer, ein 27-Jähriger und ein 23-Jähriger, wurden verletzt. Der 28-jährige Fahrer wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall sei ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro entstanden.