Melle - Auf der Autobahn 30 bei Osnabrück ist ein Autofahrer mit seinem Wagen auf einen Lastwagen aufgefahren. Dabei wurde er in der Nacht auf Freitag laut Polizei schwer verletzt und musste aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Riemsloh und Melle Ost in Richtung Osnabrück kam, teilte die Polizei zunächst nicht mit.