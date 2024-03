Ein Lastwagenfahrer sieht ein Stauende zu spät und fährt in ein stehendes Wohnmobil. Mehrere Fahrzeuge schieben sich zusammen. Es gibt mehrere Verletzte.

Auffahrunfall an Stauende auf A1: Drei Verletzte

Seevetal - Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende sind drei Menschen auf der Autobahn 1 verletzt worden. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall im niedersächsischen Seevetal kurz vor der Grenze zu Hamburg schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwochabend mittelte. Eine weitere Person wurde laut den Angaben am Mittwochmittag leicht verletzt.

Den Angaben nach fuhr ein 24 Jahre alter Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug auf das stehende Wohnmobil eines 52-Jährigen auf. Beide wurden schwer verletzt. Ein 69 Jahre alter Lastwagenfahrer fuhr kurz nach dem Unfall noch auf den Sattelzug des Verursachers auf und verletzte sich dabei leicht.

Das Wohnmobil wurde durch den Aufprall unter einen Sattelzug geschoben, der wiederum gegen einen weiteren Sattelzug gedrückt wurde. Der Aufbau des Wohnmobils wurde laut Polizeiangaben komplett zerstört. Die Feuerwehr habe etwa anderthalb Stunden gebraucht, um den Fahrer des Wohnmobils aus dem Wrack zu befreien.

Für die Bergung der Verletzten und weitere Arbeiten war die A1 in Richtung Hannover mehrere Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau bis hinter das Maschener Kreuz. Am Nachmittag wurde eine Spur wieder freigegeben. Die Polizei berichtete, dass sie zahlreiche Gaffer dokumentiert habe.