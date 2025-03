Stuhr - Bei einem Unfall an einer Ampelkreuzung in Stuhr (Landkreis Diepholz) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich. Der 64-Jährige hatte am Montagabend an der Kreuzung der Bundesstraßen B322 und B439 bei Rot angehalten, wie die Polizei mitteilte. Der 88-jährige Autofahrer hinter ihm verringerte zunächst ebenfalls die Geschwindigkeit. Zeugen zufolge beschleunigte er jedoch kurz vor der Kreuzung stark - und fuhr mit Wucht auf das stehende Auto auf.

Der Wagen wurde über die Kreuzung hinweg in einen Graben geschleudert. Der 64-Jährige wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der 88-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort gab er an, Gas und Bremse verwechselt zu haben, wie es hieß.