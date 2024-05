Infrastruktur, Bildung, Wohnungsbau und Umwelt. Die Sächsische Aufbaubank fördert Projekte in vielen Bereichen. Der Fokus soll verstärkt auf Nachhaltigkeit gelegt werden.

Leipzig - Von Infrastruktur über Bildung bis zum Wohnungsbau: Die Sächsische Aufbaubank (SAB) hat 2023 etwa 2,85 Milliarden Euro Förderung bewilligt (Vorjahr 2,37 Mrd.). Insgesamt wurden knapp 63 000 Bewilligungen an Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Vereine und Institutionen genehmigt, wie die Förderbank des Landes am Dienstag in Leipzig mitteilte.

Im Bereich der Darlehensförderung setzt die SAB ihren Fokus nach Darstellung der Vorstandsvorsitzenden Katrin Leonhardt verstärkt auf Nachhaltigkeit. „Wir möchten Privatpersonen, Kommunen und Unternehmen dabei unterstützen, klimafreundlich zu investieren und einen positiven Beitrag zur Transformation zu leisten“, betonte Leonhardt. Die größten Herausforderungen seien der Strukturwandel mit dem Ausstieg aus der Braunkohle sowie der technologische Wandel in der Industrie, betonte Leonhardt.

Gut eine Milliarde Euro hatte die SAB im vergangenen Jahr im Bereich Infrastruktur und Kommunales bewilligt. Das größte Volumen erhielten Programme zur Städtebauförderung, zur Stärkung der sächsischen Braunkohlereviere sowie zur Förderung im Bereich Schulinfrastruktur. So wurden im Vorjahr Fördermittel in Höhe von 145 Millionen Euro für Schulen und Sportstätten bewilligt.

Der Bereich Wohnungsbau wurde mit 418,5 Millionen Euro gefördert. Für preisgünstigen Wohnraum gab es Zuschüsse in Höhe von 95,8 Millionen Euro, so konnten 1737 Sozialwohnungen geschaffen werden. Gut 212 Millionen Euro gingen an den Bereich Umwelt und Landwirtschaft. Damit seien Projekte zur Bekämpfung der Folgen von Hochwasser und Starkregen sowie gut 11 000 Solar-Balkonkraftwerke sowie der Reparaturbonus unterstützt worden, mit dem die Menschen zur Reparatur privat genutzter defekter Elektro- und Elektronikgeräte ermutigt werden sollen.

Die SAB wurde 1991 gegründet und ist die Förderbank Sachsens. Sie unterstützt den Freistaat bei der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben. Im Rahmen ihres Förderauftrags ist die SAB vorrangig in den Bereichen Wohnungsbau, Wirtschaft, Infrastruktur und Kommunales, Bildung und Soziales sowie Umwelt- und Landwirtschaft tätig. Die Gelder werden als Darlehen, Zuschüsse oder Bürgschaften vergeben.