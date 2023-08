Durch das 2:1 in Rostock feiert Hannover den ersten Saisonsieg in der 2. Liga. Trainer Stefan Leitl zeigt trotz des befreienden Erfolgs keine großen Emotionen. Zuvor hatte der 96-Chef Kritik geübt.

Hannover - Stefan Leitl hat den ersten Saisonsieg von Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga trotz des Drucks der Vereinsführung gelassen quittiert. „Ich bin nicht erleichtert. Ich bin auch nicht euphorisch, und ich war in den letzten Wochen auch nicht irgendwie panisch vor der Situation“, sagte der Trainer nach dem befreienden 2:1 (1:0) beim FC Hansa Rostock am Samstag. Der Coach und die Mannschaft waren zuvor aus den eigenen Reihen kritisiert worden.

Leitl war schon nach dem 2:2 im Auftaktspiel gegen Aufsteiger SV Elversberg von Hannovers Mehrheitsgesellschafter Martin Kind mit mahnenden Worten bedacht worden. Es folgten das 2:2 beim 1. FC Nürnberg und das Pokal-Aus beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen im Elfmeterschießen. „Es geht um die Einschätzung, um die Arbeitsmoral. Das passt alles“, sagte Leitl nach dem Erfolg an der Ostsee. Und mit Blick auf die Bilanz in der 2. Bundesliga fügte der 45-Jährige hinzu: „Wir haben nach drei Spielen noch keines verloren. Das geht schlechter.“

Den Sieg der Niedersachsen machte Cedric Teuchert mit einem verwandelten Handelfmeter in der 87. Minute möglich. Zuvor hatte Abwehrspieler Phil Neumann zweimal getroffen. Einmal zum 1:0 in das Tor der Rostocker (22.) und dann zum zwischenzeitlichen Ausgleich in das eigene (58.). Beide Treffer waren so nicht geplant. „Beim Tor habe ich ehrlich gesagt nicht versucht, den Ball hinten reinzulegen, der war eher als Flanke gedacht, aber manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Beim Eigentor habe ich den Ball erst ganz spät gesehen, und dann ist er mir quasi auf den Kopf gefallen“, sagte der 26-Jährige.

„Es war ein wichtiger Sieg heute. Wir haben die ersten drei Punkte eingefahren. Darauf werden wir jetzt weiter aufbauen“, bilanzierte Siegtorschütze Teuchert. Das nächste Spiel hat es aber in sich. Zu Gast in Hannover ist am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) der Hamburger SV. Ob Max Christiansen im Nordduell für die 96er auflaufen kann, ist fraglich. Der Mittelfeldspieler wurde am Samstag mit einer Rückenverletzung ausgewechselt.