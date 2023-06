Leipzig - Die Auswertung des Polizeieinsatzes wegen der Krawalle rund um den linksautonomen „Tag X“ in Leipzig wird noch Tage dauern. Voraussichtlich erst Ende der Woche könnten Angaben gemacht werden, wie viele Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben knapp 30 Menschen festgenommen. Etwa 50 wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen, aber bis zum Sonntagmittag wieder entlassen. Zudem seien die Identitäten von mehr als 1000 Menschen festgestellt worden, die am Samstag in einem Polizeikessel festgesetzt worden waren. Zuvor war die Situation im Leipziger Süden eskaliert.