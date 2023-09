Erfurt - Der Politikwissenschaftler Peter Wurschi bleibt Thüringens Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Der 48-Jährige wurde am Donnerstag vom Parlament in seinem Amt bestätigt. Er erhielt bei einer Abstimmung im Thüringer Landtag 58 Ja- und 25 Nein-Stimmen, bei vier Enthaltungen. Wurschi ist bereits seit fünf Jahren Landesbeauftragter, er wurde noch am Donnerstag im Landtag neu vereidigt.

Der Landesbeauftragte soll unter anderem Unterstützung bei der Rehabilitierung und Schicksalsaufklärung für politisch Verfolgte zwischen 1945 und 1990 anbieten und an der politischen und rechtlichen Aufarbeitung der SED-Diktatur mitwirken. Außerdem macht seine Behörde Bildungsangebote und bietet Beratungen zu Fragen des SED-Unrechtes an.