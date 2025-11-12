Trotz einiger dichter Nebelfelder über Ostbrandenburg zum Start in den Mittwoch wird es tagsüber heiter. Ab Donnerstag ändert sich das.

Berlin/Potsdam - Das Wetter in Berlin und Brandenburg startet am Mittwoch mit zum Teil dichtem Nebel. Am Morgen und am Vormittag seien bevorzugt in Ostbrandenburg Sichtweiten von unter 150 Metern möglich, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Nebelfelder lösen sich am Vormittag jedoch schnell wieder auf und es wird zeitweise heiter.

Den meisten Sonnenschein erwartet der DWD in Südbrandenburg bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Auch in der Nacht bleibt es klar, die Temperaturen sinken dann auf bis zu 6 Grad.

Regen ab Donnerstag

Der Donnerstag beginnt laut DWD ebenfalls heiter. Am Nachmittag ziehen gerade in der Mitte und im Norden Brandenburgs Wolken auf, am Abend kann es lokal zu Regen kommen. Gebietsweise kommt es außerdem zu stark böigem Süd- bis Südwestwind. Die Temperaturen liegen bei milden 14 bis 19 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es bedeckt und es kommt zeitweise zu Regen bei 9 bis 11 Grad.

Das ändert sich auch am Freitag nicht. Der DWD erwartet einen bedeckten Himmel und zeitweise Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. Zur Nacht hin zieht es weiter zu und es bleibt dicht bewölkt. Es ist dann auch vermehrt mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad.