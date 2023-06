Schneeberg - Eine 89 Jahre alte Fußgängerin ist in Schneeberg im Erzgebirgskreis auf dem Gehweg von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die 89-Jährige sei zusammen mit einer 86-Jährigen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die 86-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei war die 45 Jahre alte Fahrerin aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagnachmittag mit ihrem Auto nach links von der Straße abgekommen und auf den Gehweg geraten.