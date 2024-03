Bremen - Ein Mann ist auf der Flucht vor der Polizei in Bremen in die Weser gesprungen und von der Feuerwehr gerettet worden. Die Beamten seien wegen eines versuchten Diebstahls am Mittwochmittag auf den 23-Jährigen aufmerksam geworden, teilte die Polizei mit. Dabei habe sich herausgestellt, dass gegen ihn ein Abschiebehaftbefehl vorliege. Als die Polizisten ihn daraufhin zur Wache bringen wollten, lief der Mann davon und sprang in die Weser. Dort klammerte er sich an einem vorbeifahrenden Kajak fest. Die alarmierte Feuerwehr konnte den 23-Jährigen retten und an Land bringen. Nachdem er vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurde, nahmen ihn die Beamten schließlich mit zur Wache.