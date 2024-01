Jena - Die Polizei hat eine kurz vor der Entbindung stehende Schwangere aus einem von Bauernprotesten ausgelösten Stau ins Klinikum Jena geleitet. Der Begleiter der Frau hatte die Polizei um sofortige Hilfe gebeten. Er saß mit der Hochschwangeren im Jenaer Stadtgebiet mit dem Auto hinter einem Protestkorso von Landwirten fest, wie die Polizei am Montag mitteilte. „Die seinerseits unerwartete, erhebliche Verzögerung versetzte sowohl ihn, als auch seine Begleiterin nachvollziehbar in zusätzlichen Stress“, so die Polizei. Ein Funkstreifenwagen habe daraufhin das Auto unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten ins Schlepptau genommen und ins Klinikum begleitet.