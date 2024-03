Wernigerode - In Wernigerode ist ein Motorradfahrer am Samstagabend gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Aufgrund von Zeugenaussagen sei davon auszugehen, dass der Fahrer versucht habe, auf dem Hinterrad zu fahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. In der Folge sei er von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Hecke und einem Baum kollidiert. Es war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach der Erstversorgung wurde der 31-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.