Altenburg - Eine 33-Jährige ist durch einen Kontakt auf einer Datingplattform um mindestens 80.000 Euro betrogen worden. Von September 2024 bis April 2025 habe sie ein unbekannter Täter, den sie über eine Datingplattform kennengelernt hatte, zur Investition in Kryptowährungen überredet, so die Polizei. Die 33-Jährige überwies ihr gesamtes Erspartes und aufgenommene Kredite in Höhe eines hohen fünfstelligen Geldbetrages an den Täter. Zugriff auf die versprochenen Bitcoins hatte sie zu keinem Zeitpunkt.

Die Polizei warnt davor, Geld an Unbekannte zu überweisen oder persönliche Daten preiszugeben. Bei unerwarteten Anrufen oder Nachrichten mit Geldforderungen sei Vorsicht gefragt.