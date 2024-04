Bremen - Ein aggressiver Autofahrer hat einen anderen Wagen auf der Autobahn 27 in Bremen ausgebremst und einen Reifen zerstochen. Der Mann sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach mit seinem Wagen zunächst sehr dicht auf das Auto eines 71-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Anschließend überholte er ihn den Angaben zufolge und bremste ihn bis zum Stillstand aus.

Dann sei er ausgestiegen und habe versucht, die Türen des anderen Wagens zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Schließlich zerstach er laut Polizei mit einem Messer einen Reifen am Auto des 71-Jährigen und fuhr am Donnerstagmittag davon. Die Polizei konnte den Halter des Fahrzeuges ausfindig machen und ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Gefährdung des Straßenverkehrs.