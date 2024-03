Leipzig - Auf Augenhöhe mit Claude Monet und Auguste Renoir stehen - das ist ab Samstag im neuen Panorama des Künstlers Yadegar Asisi im Panometer in Leipzig möglich. In dem Rundbild „Die Kathedrale von Monet“ zeigt Asisi eine Szenerie in der nordfranzösischen Stadt Rouen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Das großformatige Bild ist im Stil des Impressionismus gestaltet und feiert das 150-jährige Jubiläum dieser Malerei-Epoche.

Er habe versucht, das Thema des Impressionismus für sich aufzuarbeiten, sagte Asisi am Freitag. Ausgangspunkt und Inspiration sei eine Gemäldeserie von Monet gewesen, in denen dieser zwischen 1892 und 1894 immer wieder die mächtige Kathedrale von Rouen festgehalten habe. Asisi inszenierte daraus sein Panorama, in dem sich im Schatten der Kathedrale eine städtische Szenerie entfaltet, wie sie damals gewesen sein könnte. Monet, Renoir und auch Vincent van Gogh sind darin zu entdecken.

„Die Kathedrale von Monet“ wurde im Jahr 2020 bereits in Rouen gezeigt. Für die Deutschlandpremiere in Leipzig wurde das großformatige Rundbild noch einmal überarbeitet. Eine Begleitausstellung gibt zudem Einblick in die Malerei von Asisi und seine Auseinandersetzung mit den technologischen Möglichkeiten zur Gestaltung der Panoramen. Asisi zeigt seine Werke in seinen eigenen Häusern in Leipzig und Berlin sowie in Partner-Standorten in Dresden, Pforzheim und Lutherstadt Wittenberg.