Aue - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue muss zwei Spiele auf Ryan Malone verzichten. Der Abwehrspieler erhielt eine entsprechende Sperre nach seinem Platzverweis bei der 1:3-Niederlage am vergangenen Samstag beim VfL Osnabrück. Malone hatte mit einem Foul in der 90. Minute als letzter Mann ein weiteres Gegentor verhindern wollen. Für die Notbremse war er mit der Roten Karte belegt worden.