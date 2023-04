Aues Majetschak vor Ost-Derby in Halle: „Harte Nuss“

Aue - Der FC Erzgebirge Aue fährt mit viel Respekt zum Ost-Derby nach Halle. „Endlich wieder Derby-Zeit, es erwartet uns ein heißer Tanz. Aber wir wollen jetzt den nächsten Dreier in Halle einfahren. Es kommt viel auf Kampfeswillen und Leidenschaft an“, sagte Erik Majetschak vor dem Spiel in der 3. Liga am Karsamstag (14.00 Uhr/MagentaSport) beim Halleschen FC. „Ich hoffe, dass wir unsere Ost-Derby-Quote etwas aufbessern können. Uns erwartet aber eine harte Nuss, ein Gegner, der sich zuletzt sehr stabilisiert hat.“ Teamkollege Marvin Stefaniak betonte vor dem Spiel im Leuna-Chemie-Stadion: „Halle hat mit sich selbst zu tun, die stecken da unten drin. Wir müssen unsere Tugenden auf den Platz bringen, kämpferisch und läuferisch alles reinwerfen.“

Der HFC ist seit neun Spielen ungeschlagen, schwächelt aber im eigenen Stadion. Der letzte Heimsieg gelang Anfang November 2022 gegen Waldhof Mannheim (3:1). Aue hatte nach einer kleinen Durststrecke zuletzt mit einem Sieg gegen Oldenburg zurück in die Erfolgsspur der dritten Liga gefunden.