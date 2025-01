Aue - Ohne seine Offensivkräfte Marvin Stefaniak und Sean Seitz muss Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue beim Rückrundenstart am Freitagabend (19.00 Uhr/MagentaSport) bei Hannover 96 II auskommen. Beide Spieler laborieren an grippalen Infekten. Bei Stefaniak war bereits im Trainingslager in der Türkei eine Bronchitis ausgebrochen, die noch nicht auskuriert ist. Der neue Trainer Jens Härtel glaubt, dass Stefaniak frühestens in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen kann.

Härtel betonte in einem Pressegespräch, dass die Zeit der Vorbereitung etwas kurz war. „Ich werde jetzt keine Prognosen abgeben, was bereits von dem umgesetzt werden kann, was ich mir vorstelle. Was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Es gibt immer Bereiche, in denen wir uns verbessern können“, sagte der Coach.