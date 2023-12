Erzgebirge Aue verpasst es, an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Der Hallesche FC versäumt es, sich von den Abstiegsplätzen zu entfernen.

Aue verschenkt Punkte: Achterbahnfahrt in Halle

Leipzig -

Unter dem Strich:

Der FC Erzgebirge Aue hat eine große Chance vergeben, sich dem Relegationsplatz zu nähern. Beim 1:1 gegen Kellerkind MSV Duisburg vergaben die Angreifer nach der Führung durch Borys Tashchy (29.) beste Chancen oder scheiterten am Gebälk. „Ich glaube, wenn wir durch Marcel Bär das 2:0 machen, wo er den an den Pfosten köpft, dann gehen wir wahrscheinlich als Sieger vom Platz. Das machen wir nicht. Dann haben wir später nochmal eine Chance, wo Bär an den Pfosten schießt. Von daher ist es schade, dass wir nur einen Punkt haben“, sagte Aues Co-Trainer Jörg Emmerich, der den gesperrten Chefcoach Pavel Dotchev vertrat, dem TV-Sender Magentasport.

Anstatt einen Sieg einzufahren, konnte Niklas Kölle (61.) den Ausgleich für die Gäste, die mit 13 Zählern trotzdem auf dem vorletzten Platz verharren, erzielen. Am kommenden Samstag steht für die Erzgebirger mit dem Gastspiel bei Waldhof Mannheim erneut ein Duell mit einem abstiegsgefährdeten Verein an.

Über dem Strich:

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle mutete der Hallesche FC seinen Anhängern zu. Beim 2:2 gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld im letzten Heimspiel vor der Winterpause liefen die Gastgeber zunächst einem Rückstand durch Kaito Mizuta (12.) hinterher, verpassten es nach dem Ausgleich durch Tunay Deniz sechs Minuten später, selbst in Führung zu gehen. Zudem hatte Halle Glück, dass Bielefelds Torjäger Fabian Klos in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Foulelfmeter neben das Tor setzte. Im zweiten Spielabschnitt schnürte Deniz (74.) dann einen Doppelpack, ehe Klos drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit das Remis sicherte.

„Die erste Viertelstunde waren wir gar nicht im Spiel. Doch wie wir gegen einen körperlich robusten und erfahrenen Gegner zurückgekommen sind, hat keiner erwartet“, sagte Halles Trainer Sreto Ristic, „wir waren nach dem 1:1 bis zur Pause sehr gut drin und haben uns richtig stark gewehrt. Das 2:2 geht am Ende in Ordnung, aber wenn man bis kurz vor Schluss führt, möchte man mehr mitnehmen.“ Durch das Unentschieden versäumt es Halle, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen und belegt als 16. den ersten Nichtabstiegsplatz.