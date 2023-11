Aue - Zwei späte Gegentore haben den FC Erzgebirge Aue den sicher geglaubten Heimsieg gekostet. 1:2 (0:0) unterlag der Fußball-Drittligist am Freitagabend gegen den SC Verl. Vor 7703 Zuschauern im Erzgebirgsstadion hatte Marvin Stefaniak (67. Minute) die Gastgeber zunächst in Führung gebracht, ehe Maximilian Wolfram (90.) und Mael Corboz (90.+1) die Partie noch drehten.

Die Veilchen starteten gut in die Partie. Nach einer Flanke von Marco Schikora kam Marcel Bär zum Abschluss, setzte in der 10. Minute aber zu hoch an. Eine ähnlich gefährliche Chance hatte Linus Rosenlöcher in der 16. Minute, als er eine Flanke von Tim Danhof mit einem spektakulären Scherenschlag an den Pfosten des Verler Tors setzte. Ab diesem Zeitpunkt war Aue zwar die spielbestimmende Mannschaft, jedoch gab es bis zur Pause kaum weitere Torchancen.

In der zweiten Halbzeit gingen es beide Mannschaften deutlich ruhiger an - bis zur 67. Minute: Aues Boris Tashchy drang in den Strafraum, wurde jedoch regelkonform gestoppt. Omar Sijaric ergatterte sich daraufhin den frei liegenden Ball, passte auf den alleingelassenen Marvin Stefaniak, der nur noch zum 1:0 vollstrecken musste.

Nach dem Tor zog sich Aue weit in die eigene Hälfte zurück. Verl drückte besonders in den letzten Minuten stark auf den Ausgleich. Und dieser fiel tatsächlich noch durch Wolfram in der Schlussminute. Nur eine Minute später setzten die Gäste durch Corboz gar noch einen drauf.